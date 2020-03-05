Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığına gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir.

05.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:58
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı : "(CHP'li hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığına gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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