Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığına gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir.
05.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:58
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığına gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA