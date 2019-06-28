Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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08:43 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel...