Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak - Haberler Spor
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Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan sonra yakın dostu Mesut Özil de aynı hamleye hazırlanıyor. Mesut'un, TFF 2. Lig'de mücadele eden bir takımı almak istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takım satın almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City haberi kadar Mesut da hayli gündemde kalacak gibi gözüküyor.

Acun Ilıcalı'nın yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak

ALMAN BASINI YAZDI

Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti. Mesut Özil'den bu haberlere henüz bir yanıt gelmedi.

Acun Ilıcalı'nın yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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