Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan sonra yakın dostu Mesut Özil de aynı hamleye hazırlanıyor. Mesut'un, TFF 2. Lig'de mücadele eden bir takımı almak istediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takım satın almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City haberi kadar Mesut da hayli gündemde kalacak gibi gözüküyor.
ALMAN BASINI YAZDI
Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti. Mesut Özil'den bu haberlere henüz bir yanıt gelmedi.
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