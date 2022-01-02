Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takım satın almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City haberi kadar Mesut da hayli gündemde kalacak gibi gözüküyor.

ALMAN BASINI YAZDI

Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti. Mesut Özil'den bu haberlere henüz bir yanıt gelmedi.

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