Acun Ilıcalı'nın takımında ilk isyan! Göreve getirdiği Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi - Haberler
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Acun Ilıcalı'nın takımında ilk isyan! Göreve getirdiği Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de işler bir anda tersine döndü. Peş peşe alınan yenilgiler yeni teknik direktör Şota Arveladze'yi çıldırttı. Şota, performansı dibe vuran futbolcularına sert çıktı.

İngiltere'de Premier Lig'e çıkma hayali olan Hull City'de Acun Ilıcalı'nın elinin değmesiyle başlayan çıkış, Şota'nın hocalık koltuğuna geçmesiyle tersine döndü.

Acun Ilıcalı'nın takımında ilk isyan! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi

Ilıcalı, peş peşe galibiyetler alan teknik direktör Grant McCann'ın görevine bir anda son verdi. Şota Arveladze'yi takımın başına getirme hayalini sezon ortasında gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı'nın takımında ilk isyan! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi

Şota ile art arda 2 yenilgi alan Hull City, düşme hattının 3 basamak üstünde yer alıyor. Gürcü teknik adam 3-1 kaybedilen Derby County maçından sonra takımına sert çıktı.

Acun Ilıcalı'nın takımında ilk isyan! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi

Şota verdiği son demeçte, "Takım çalışması, birebir mücadele, birinci ve ikinci topları kazanmak gibi gerçekten iyi olduğumuz şeylerde neden bu kadar zayıf olduğumuzu açıklamak benim için zor. Maça iyi başladık ama gol atamadık. İlk golün ardından her topu kaybettik. İkinci gol kalecinin önünde sekti ve rakip golü atarken üç oyuncumuz birbirine baktı. Takım çalışmasında iyiyiz, çok çalışıyoruz ama bu kadar kolay yenilmek beni hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın takımında ilk isyan! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan Allahyar, son iki maçta toplamda 32 dakika süre aldı. 20 yaşındaki İranlı forvetin yanı sıraRegan Slater (Sheffield United), Marcus Forss (Brentford) ve Ryan James Longman (Brighton) kadroya katıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Championship Ligi, Shota Arveledze, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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