Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç olacak! Gitsin diye gözünün içine bakılan yıldıza talip oldu

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın ara dönemde yolları ayırmak istediği Ryan Babel'e talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferle gol yollarındaki problemi bir nebze olsun çözmek istiyor. Babel'in yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar ise bu transferin gerçekleşmesine son derece sıcak bakıyor.