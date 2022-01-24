Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç olacak! Gitsin diye gözünün içine bakılan yıldıza talip oldu - Haberler Spor
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Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç olacak! Gitsin diye gözünün içine bakılan yıldıza talip oldu

Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç olacak! Gitsin diye gözünün içine bakılan yıldıza talip oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın ara dönemde yolları ayırmak istediği Ryan Babel'e talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferle gol yollarındaki problemi bir nebze olsun çözmek istiyor. Babel'in yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar ise bu transferin gerçekleşmesine son derece sıcak bakıyor.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Takıma yeni futbolcular katmak için önce eldekileri çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılarda kulübe büyük maliyeti olan Ryan Babel'e talip çıktı.

HULL CITY, BABEL İÇİN TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, Babel'i kadrosuna katmak istiyor. İngiltere Championship ekibi, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılıların kapısını ara transfer döneminde çalacak.

Acun Ilıcalı'nın hamlesi Galatasaray'a ilaç olacak! Takımda istenmeyen yıldıza talip oldu

GALATASARAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Ryan Babel, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

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Acun Ilıcalı, Ryan Babel, Spor, Haber

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