Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı! Taraftar zevkten dört köşe oldu - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı! Taraftar zevkten dört köşe oldu

Haberler.com - Spor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City transfer yasağının kalkmasıyla sürpriz bir ismi renklerine bağladı. İngiliz ekibinde daha önce kiralık olarak forma giyen Regan Slater'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfere sevinen Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın kadroyu güçlendirmek için yaptığı ilk hamleye tam puan verdi.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın almasından sonra Süper Lig'de forma giyen Allahyar, Zajc, Babel ve Pesic gibi isimlerin adı sık sık İngiliz ekibiyle anılıyordu. Ancak Hull City kadroyu güçlendirmek adına ilk hamlesini beklenmedik bir ismi renklerine bağlayarak yaptı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Hull City transfer yasağının kalkmasının ardından ilk hamlesini yaptı. İngiliz ekibi daha önce kiralık olarak kadrosunda bulunan ve sezon başında Sheffield United'a transfer olan Regan Slater'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı, Huıll City'e ilk transferini yaptı! Taraftar zevkten dört köşe oldu

TARAFTARDAN TAM NOT ALDI

Hull City'nin sosyal medyadan transferi açıkladığı paylaşıma taraftarlardan beğeni yağdı. İngiliz ekibine gönül verenler Acun Ilıcalı'nın yaptığı ilk hamlenin yerinde olduğunu belirtirken transferden duydukları mutluluğu ifade ettiler.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Adam akıllı acun , İngiltere de amatör takımların maçları bile stadyum full çekiyor , iyi bir yatırım , Türk liginde şampiyonluğa gidiyorsan stad dolar yoksa dolmaz , futbol ülkesi İngiltere

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