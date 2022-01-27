Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı! Taraftar zevkten dört köşe oldu

Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın almasından sonra Süper Lig'de forma giyen Allahyar, Zajc, Babel ve Pesic gibi isimlerin adı sık sık İngiliz ekibiyle anılıyordu. Ancak Hull City kadroyu güçlendirmek adına ilk hamlesini beklenmedik bir ismi renklerine bağlayarak yaptı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Hull City transfer yasağının kalkmasının ardından ilk hamlesini yaptı. İngiliz ekibi daha önce kiralık olarak kadrosunda bulunan ve sezon başında Sheffield United'a transfer olan Regan Slater'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TARAFTARDAN TAM NOT ALDI

Hull City'nin sosyal medyadan transferi açıkladığı paylaşıma taraftarlardan beğeni yağdı. İngiliz ekibine gönül verenler Acun Ilıcalı'nın yaptığı ilk hamlenin yerinde olduğunu belirtirken transferden duydukları mutluluğu ifade ettiler.

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