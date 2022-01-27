Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı! Taraftar zevkten dört köşe oldu
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City transfer yasağının kalkmasıyla sürpriz bir ismi renklerine bağladı. İngiliz ekibinde daha önce kiralık olarak forma giyen Regan Slater'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfere sevinen Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın kadroyu güçlendirmek için yaptığı ilk hamleye tam puan verdi.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın almasından sonra Süper Lig'de forma giyen Allahyar, Zajc, Babel ve Pesic gibi isimlerin adı sık sık İngiliz ekibiyle anılıyordu. Ancak Hull City kadroyu güçlendirmek adına ilk hamlesini beklenmedik bir ismi renklerine bağlayarak yaptı.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Hull City transfer yasağının kalkmasının ardından ilk hamlesini yaptı. İngiliz ekibi daha önce kiralık olarak kadrosunda bulunan ve sezon başında Sheffield United'a transfer olan Regan Slater'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TARAFTARDAN TAM NOT ALDI
Hull City'nin sosyal medyadan transferi açıkladığı paylaşıma taraftarlardan beğeni yağdı. İngiliz ekibine gönül verenler Acun Ilıcalı'nın yaptığı ilk hamlenin yerinde olduğunu belirtirken transferden duydukları mutluluğu ifade ettiler.