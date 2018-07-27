Acun Ilıcalı, Hadise'nin Annesinin İntihar Haberini Duyuran Nur Yerlitaş'a Sert Çıktı

Şarkıcı Hadise dün bir televizyon programında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini söyleyen Nur Yerlitaş'a sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürmüştü. Bugün TV8'deki Gel Konuşalım adlı magazin programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, 'Nur Yerlitaş, Hadise'nin ablasına kafayı takmış' dedi

İNTİHAR HABERLERİNİ DOĞRULADI

Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın yayılmasının ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, "Gıda zehirlenmesi" açıklamasını yaptı. Ancak daha sonra modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğruladı.

"İNTİHAR OLAYINI NUR HANIM'A SÖYLEDİĞİM İÇİN KÖPEKLER GİBİ PİŞMANIM"

Bugün TV8'e bağlanan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, "Hastane olayını Nur Yerlitaş'a söylediğim için köpekler gibi pişmanım" dedi

"NUR HANIM, HADİSE'NİN ABLASIYLA SIKINTISI VAR"

Acun Ilıcalı da canlı yayına bağlanarak, "Nur Hanım'ı TV8 ailesi olarak çok severiz ancak burada yaptığı hareketin elle tutulur bir yanı yoktur. Nur Yerlitaş'ın Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'le sıkıntısı var. 3 hafta bunu kafaya takıp şimdi bunu açıklamanın bir anlamı yok. Bu olay bu şekilde duyulmaması daha iyi olurdu.

"HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR ETMİŞ"

Nur Yerlitaş, dün katıldığı bir televizyon programında şu açıklamayı yapmıştı: "Bir gece yarısı telefonum çaldı. Haluk Şentürk, 'Hadise'nin annesi zehirlendi, Şişli Etfal'deyiz, özel bir hastaneye götürmek istiyoruz, çok kötü yoğun bakımda.' dedi. Saat 3 sularıydı. Benim yakın dostum Azmi Hoca'yı aradım, 'Hadise'nin annesi zehirlenmiş, yoğun bakımdaymış, özel hastaneye almak istiyorlar, hastane göndermiyor, karşı hastanenin doktorunun araması gerekiyormuş' dedim. Neticede hastaneye aldılar annesini. Sonradan öğrendim ki, kadıncağız intihar etmiş. Ben de 'anne' konusunda çok hassasımdır, annemi kaybettim..."