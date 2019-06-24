Acil servis ekibinden engelli gence doğum günü sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisine sık sık başvuran doğuştan ortopedik engelli ve epilepsi hastası Abdülsamet Çevik, isimli hastaya acil servis ekibi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Acil Servis Doktoru Selçuk Bakçacı ve ekibi tarafından 23. yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü kutlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren hasta Abdülsamet Çevik ve ailesi "Bize yaşattıkları bu mutluluk için başta Acil Servis Hekimi Dr. Selçuk Bakçacı olmak üzere bütün acil servis çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Acil Servis Hekimi Dr. Bakçacı ise konuşmasında, "Bugün doğum günü olan hastamızın yeni yaşını hep birlikte kutladık, insani değerlerin her şeyin üzerindedir. Bütün vatandaşlarımız gibi engelli kardeşlerimizin sağlığı da bize emanettir, Abdülsamet'e bütün ömrü boyunca güzel bir yaşam temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA