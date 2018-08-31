Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı: Acer Swift 5



Acer Swift 5, Bir Kilogramdan Az Ağırlığı ile Dikkat Çeken Yeni Dizüstü Bilgisayar IFA 2018 ile karşımıza çıkıyor.

Acer IFA 2018'de, dünyanın 15 inç ekrana sahip en hafif dizüstü bilgisayarı Swift 5'in fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini duyurdu. Herkesin kıskanacağı bir bilgisayar isteyen akıllı kullancılar için tasarlanan Swift 5, bir kilogramdan az (990 gram) gelen şık kasasında olağanüstü performans sunuyor.

8. Nesil Intel™ Core® i7-8565U ve Core i5-8265U işlemcilerden güç alan Swift 5, hızlı performans ve tüm gün üretkenlik için 10 saate varan pil ömrüne sahip. Yeni Swift 5, Windows 10 işletim sistemiyle ve büyük ekranıyla tam bir üretkenlik canavarı.

Acer Swift 5'in En Dikkat Özellikleri Neler?

Yalnızca 990 gram ağırlığıyla çığır açan Swift 5, en yeni 8. Nesil Intel™ Core® işlemciler, üstün tasarım ve ince çerçeveli 15,6 inç ekranıyla piyasaya damgasını vuruyor.

Swift 5'te yer alan ultra ince çerçeveli full HD 1920×1080 IPS dokunmatik ekran, etkileyici izleme deneyimi oluşturmak için %87,6'lık inanılmaz bir ekran gövde oranına sahip.

İnce tasarımlı ve çerçeveli yeni Swift 3 modelleri olan 13,3 inç ve 14 inç ekran, en yeni 8. Nesil Intel Core işlemciler ve seyahat halindeyken bağlantı imkanı sunan dahili 4G LTE'ye sahip yapılandırma seçenekleriyle geliyor.

"Acer, en yeni teknolojileri ve mükemmel özellikleri barındıran ince ve hafif kasa tasarımları yapmak için sürekli yeni yollar arıyor" diyen Acer Tüketici Dizüstü Bilgisayarları ve BT Ürünleri İş Birimi Genel Müdürü Jerry Hou, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörde lider olan 1 kg'ın altındaki ağırlığıyla Swift 5; şık kasası, tarz sahibi tasarımı, ince çerçevesi, üstün performansı ve pil ömrüyle bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarda olabilecek en iyi özellikleri sunuyor."

"En yeni 8. Nesil Intel Core işlemciler; daha da güçlenen Intel performansıyla birlikte entegre hızlı Gigabit Wi-Fi, uzun pil ömrü ve kolaylık sağlayan ses ve dokunma etkileşimleri sayesinde mobil bilgisayarlar için yeni bir standart belirliyor" diyen Intel Müşteri Bilgisayar Grubu Başkan Yardımcısı ve Mobil Müşteri Platformu Genel Müdürü Chris Walker şöyle konuştu: "Bu yeni performans ve bağlantı seviyesini en yeni Swift modellerine taşımak için Acer ile çok yakın çalışmalar yürüttük."

Microsoft Corp İş Ortağı ve Cihaz Çözümleri Başkan Yardımcısı Paul Donovan ise,



"Acer; şık, hafif ve ultra ince tasarımın içinde yoğun güce sahip bir Windows 10 PC olan Swift 5 ile inovasyona öncülük etmeye devam ediyor. Swift 5, sürekli hareket halinde olanlar için hem iş hem de kişisel kullanımda üstün pil ömrü, taşınabilirlik ve Windows Hello ile parola kullanmadan giriş rahatlığını bir arada sunuyor" dedi.

Swift 5'in çığır açan tasarımı, bükülme veya eğilme olmaksızın dayanıklılık sağlarken, magnezyum-lityum alaşımından üretilen üst ve alt kapaklar daha ince bir tasarımı mümkün kılıyor. Magnezyum-alüminyum alaşımından üretilen bilek koyma yeri de klavye ve trackpad kullanırken ekstra sağlam bir yüzey oluşturuyor. Yalnızca 15,9 mm inceliğindeki kasada Windows Hello destekli bir parmak izi okuyucuya da yer ayrılmış. Böylece kullanıcılar hesaplarına daha hızlı giriş yapıp cihazlarını daha güvenli bir şekilde saklayabiliyorlar.

Acer Swift 5'te hızlı Intel Core işlemcileri tamamlayan 16 GB'a kadar DDR4 SDRAM; hızlı açılış ve dosya erişimi sağlayan 1 TB'a kadar kapasiteli NVMe SSD PCIe bulunuyor



. Kullanıcılar, LED arka aydınlatmalı klavye ile geceleri de sistem performansından ve uzun pil ömründen yararlanabiliyorlar.

Swift 5'in Full HD 1920×1080 IPS dokunmatik ekranının 5,87 mm'lik ultra ince çerçeveleri, ürünün %87,6 gibi inanılmaz bir ekran gövde oranına sahip olmasını sağlayarak etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor. Geniş izleme açıları; arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla birlikte video izleme keyfini artırıyor. Acer BluelightShield gece kullanımı için mavi ışık yayılımını azaltırken, Acer Color Intelligence teknolojisi ise en uygun ekran rengi ve parlaklığı için gama ve doygunluk ayarlarını gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde ayarlıyor. Bunlara ek olarak, Acer TrueHarmony teknolojisi ve optimize edilmiş Dolby Audio; çift stereo hoparlörlerle yüksek kaliteli ses sağlıyor.

Kullanıcılar 2×2 802.11ac kablosuz Gigabit performansıyla hızlı ve güvenilir Wi-Fi bağlantısına kavuşuyorlar. Ayrıca üründe çok sayıda giriş yer alıyor. Swift 5'te yüksek hızlı 10 Gbps veri transferi sağlayan, güç aktarımı ve ekran çıkışı desteği sunan bir USB 3.1 Type-C Gen-2 girişi, iki adet USB 3.1 Type-A girişi (biri kapalıyken şarj etme özelliğine sahip) ve bir adet de HDMI bağlantısı bulunuyor.

En yeni Intel Core İşlemcilerle güncellenen 14 inç ekranlı Acer Swift 5



Acer, 14 inçlik ultra taşınabilir Swift 5 (SF514-53T) modelini performans ve pil ömrünü artırmak için en yeni Intel Core işlemcilerle güncelledi. Şimdi yeni Intel Core i7-8565U ve Intel Core i5-8265U işlemcileri kullanan 14 inç Swift 5, kullanıcıların üretkenliğini sürdürmesi için olağanüstü hızlı bir deneyim ve 8 saate4 varan pil ömrü sağlıyor.

Swift 5'in 14 inç boyutunda Full HD ekranla donatılan şık kasası yalnızca 970 gram ağırlığında ve 14,9 mm inceliğinde. Bu da ürünü, dışarıda vakit geçiren kişiler için ideal bir tercih haline getiriyor. 15,6 inç boyutundaki modele benzer; ultra hafif ve sağlam yapılı ürünün üst ve alt kapakları magnezyum-lityum, bilek koyma yeri ise magnezyum-alüminyum alaşımından üretiliyor. Full HD IPS1 dokunmatik ekran yalnızca 9,32 mm boyutundaki ince çerçevelere sahip. Böylece kullanıcılar ekrandan olabildiğince çok yararlanabiliyorlar.

Kullanıcılar 2×2 802.11ac Gigabit kablosuz bağlantı sayesinde iletişim kurarken, Windows Hello ile dahili parmak izi okuyucuyu kullanarak sistemlerine hızla giriş yapabiliyorlar. Üründe en yeni giriş çıkışlar bulunuyor: Fare ve diğer cihazları bağlamak için USB 3.1 Type-C Gen 1 (5Gbps'e ulaşan veri transferi, ekran çıkışı ve güç aktarımı), iki adet USB 3.0 (biri bilgisayar kapalıyken USB şarj özelliğine sahip) ve HDMI.

Swift 3 Serisi 4G LTE ile Genişliyor



Swift 3 serisi 13,3 inç ve 14 inç ekranlara sahip yeni modellerle güncellendi. Daha ince çerçevelere, 180 derece açılıp yatay konuma gelebilen şık alüminyum tasarımlara sahip yeni modeller; performans ve bağlantı için en yeni teknolojilerle donatıldı.

Swift 3 seyahat halindeyken üretkenlik için en üstün 13 inç dizüstü bilgisayar. Full HD 1920×1080 13,3 inç ekrana ve entegre 4G LTE seçeneğine sahip olan model; 1,3 kg'lık süper hafif ve yalnızca 15,9 mm inceliğindeki tasarımla geliyor. 4G LTE, Wi-Fi ağı bulunmadığı durumlarda her an kullanılabilen bir bağlantı imkanı sunuyor. Wi-Fi olduğunda ise kullanıcılar hızlı ve güvenilir 2×2 802.11ac WiFi ile bağlanabiliyorlar. Intel Core işlemcilerden güç alan ürün sağlam performans ve 13 saate4 ulaşan pil ömrü sunuyor. Ayrıca model; hızı daha da artırmak için 8 GB'a kadar DDR4 RAM ve 512 GB'a kadar NVMe PCIe SSD seçeneklerine sahip.

Acer ayrıca; iş, okul veya eğlence için şık tasarımda daha geniş bir ekran isteyenler için 14 inç ekranlı iki Swift 3 modeli de sunacak.



Swift 3'in 14 inç'lik modeli; 1,4 kg ağırlık, 14,9 mm incelik ve 6,1 mm'lik süper ince kenar çerçevelerine sahip tasarımda full HD ekran sunuyor. En yeni 8. Nesil Intel Core i7-8565U/i5-8265U/i3-8145U işlemcilerden güç alan model;8GB'a kadar DDR4 RAM ve 512 GB'a kadar PCIe NVMe SSD seçenekleri sunuyor. Oldukça hızlı olan sistem 12 saat pil ömrü sağlayabiliyor. Ayrıca; bağımsız NVIDIA® GeForce® MX150 grafik kartı seçeneğiyle kullanıcılar video düzenleme ve oyun gibi daha fazla işlem gücü gerektiren görevlere yetecek güce sahip olabiliyorlar. Kullanıcılar 2×2 802.11ac Gigabit Wi-Fi ile bağlantı sağlarken; sistemde yer alan USB 3.1 Type-C Gen 2 girişiyle yüksek hızlı 10 Gbps veri transferi, güç aktarımı ve ekran çıkışı desteğine kavuşuyorlar.

Swift 3 (SF314-56/SF-314-56G) ise, Swift 3 (SF314-55) modeli ile aynı full HD 14 inç ekran; işlemci ve grafik seçeneklerini, dışarıdayken daha fazla veri depolamaya ihtiyaç duyan mobil kullanıcılara yönelik bir sabit diske yer açan, biraz daha büyük bir tasarımda sunuyor. Üründe ayrıca, genellikle 15,6 inç ekranlı dizüstü bilgisayarlarda bulunan ekstra geniş bir touchpad yer alıyor. Swift 3 (SF314-56) modelinde ayrıca, yüksek hızlı 10 Gbps veri transferi için USB 3.1 Type-C Gen-2 girişinin de yer aldığı çok sayıda giriş çıkış bulunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

15 inç ekranlı Acer Swift 5, Ocak 2019'da Kuzey Amerika'da 1099 $'dan, Kasım ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde 1283 $'dan, Kasım ayında Çin'de 7499 ¥'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

14 inç ekranlı Acer Swift 5, Eylül ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde 999 $'dan, Kasım ayında Çin'de 7499 ¥'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

13 inç ekranlı Acer Swift 3, Ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde 933 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

14 inç ekranlı Acer Swift 3'ler (SF314-55 ve SF314-56), Kasım ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde 799,99 $'dan, Ocak 2019'da EMEA'da 933 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

https://www.teknotalk.com/acer-swift-5-bir-kilogramdan-az-agirligi-ile-dikkat-ceken-yeni-dizustu-65147/