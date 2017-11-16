Abraaj Group, KFC Türkiye'yi Satın Aldı

Dünya gazetesinde yer alan habere göre ABD'li Yum Brands'in sahibi olduğu KFC Türkiye'nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group'a satışına ilişkin sözleşme ise geçtiğimiz günlerde imzalandı. Konuya yönelik bilgi almak için görüştüğümüz Abraaj Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Yorum yok" cevabını verdi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu satış işlemine Pragma danışmanlık yaptı.

SÜZER, ABD'LİLERE SATMIŞTI

115 ülkede 19 binden fazla noktada hizmet veren KFC, Türkiye'ye 1989 yılında Süzer Grubu şirketleri arasında yer alan Turkent AŞ tarafından getirilmişti. Süzer Grubu ise 2013 yılında, Türkiye'deki franchise haklarını elinde bulundurduğu fast food zincirleri Pizza Hut ve KFC'yi elden çıkarmış ve işletme haklarını esas sahibi ABD'li Yum Brands'e satmıştı. Söz konusu ABD'li şirket ise o tarihten itibaren şirketin organizasyonunda ve restoranlarda hızlı bır değişim süreci başlatmıştı. Ayrıca firma Türkiye'de 2015 itibariyle İlk kez franchise sistemiyle büyümeye başlamış ve bu operasyon sonrasında şirketin Türkiye genelindeki şube sayısı 104'e yükselmişti. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'de 400 yeni restoran açmayı hedefleniyordu.

SÜRPRİZ KARAR

Öte yandan, geçtiğimiz yıl aralık ayında Yum! Brands Türkiye'deki KFC'yi satmayı planladığını açıklamış ve KFC markasının Türkiye'de ve diğer noktalarda franchiselar yoluyla büyümeyi sürdüreceğini duyurmuştu. Görüştüğümüz sektör uzmanlarına göre, ABD'li Yum Brands'in bu yatırımlar sonrasında Türkiye'deki operasyonlarına yönelik aldığı bu karar sürpriz olarak karşılandı.

KFC 104 restoranıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bolu, Kocaeli, Eskişehir, Muğla (Dalaman Havaalanı), Balıkesir, Denizli, Adana, Gaziantep, Çanakkale, Kahramanmaraş, Samsun, Hatay, Antalya, Sakarya, Kayseri,Diyarbakır ve Mersin'de hizmet veriyor.

Bu arada Abraaj Group'un ortaklarından Selçuk Yorgancıoğlu dün Reuters'e yaptığı açıklamada, gelecek yılın ilk yarısında en az bir satın almayı tamamlayacaklarını söyledi. Yorgancıoğlu, Türkiye'de satın almalar için kurulan ve 2016 yılında yeni yatırımcılara kapatılan yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki fonun tamamını 2018 yılında harcamış olacaklarını da ifade etti.