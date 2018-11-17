Anadolu Ajansı, Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

"Dijital Medya: Sırada Ne Var?" temasıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de düzenlenen konferansa, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya katılıyor.

Konferans kapsamında düzenlenen panellerde, dijital medyada yeni teknolojiler ve trendler, kriz sürecinde dijital medyanın rolü konuları ele alınıyor.

Konferansta ve genel kurulda, BTA Genel Müdür Yardımcısı Borislav Chalakov, CNA Yöneticisi Georgios Penintaex, HINA Genel Müdürü Branka Gabriela Vojvodic, ANA-MPA Genel Müdürü Michalis Psilos, FENA Genel Müdürü Elmir Huremovic, ATA Genel Müdürü Armela Krasniqi, KOSOVAPRES Üst Yöneticisi Skender Krasniqi, STA Genel Müdürü Bojan Veselinovic, SRNA'dan Dubravka Blagojevic, MIA Genel Müdür Yardımcısı Halit Ajdini ve AGERPRES'ten Alexandra Stefan yer alıyor.

AA, yarın gerçekleştirilecek ABNA-SE 27. Genel Kurulu'nda dönem başkanlığını Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı ANA/MPA'dan devralacak.