: G.Saray'ın borcu açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

18.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün olağan aralık ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Florya'yı futbol mekanı yapacaklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Florya, hepimizin hayali olan bir yerdi. Ben Florya'ya farklı bakıyordum. Florya'ya gittiğim zaman geceleri uyku tutmadı. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile birlikte Florya'yı almak için gece gündüz çalıştık. İnanıyorum ki 30 milyon insan o gece rahat uyumuştur. Ben de Ankara'ya gittim ama meclisin bahçesinde bile, ruhsat alındı ise işin zor olduğunu söylediler. Dün Fatih Terim hocam ve tabii ki yönetim ile beraber uzun uzun Florya'yı konuştuk" şeklinde konuştu.

"ADAYI'DA HALLEDECEĞİZ, UĞRAŞIYORUZ"

Galatasaray Adası'nı da halledeceklerini ve bunun için uğraş verdiklerini belirten Albayrak, "Florya'yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz. Basketbolu Florya'dan alıp Türk Telekom Stadyumu'nun oraya alacağız. Florya'yı sadece futbol mekanı yapacağız. Herkesin gurur duyacağı bir yer olacak. Allah'ın izniyle adayı da halledeceğiz, işimizi gücümüzü bıraktık onla da uğraşıyoruz. Galatasaray'a gönül vermiş mimar arkadaşlarla görüşüyoruz. Kemerburgaz'dan da vazgeçmiş değiliz, orası Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helalidir" diye konuştu.

YUSUF GÜNAY: RİVA AYNI KOŞULLARDA DEVAM ETTİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da, aralık ayı divan toplantısında Riva, Florya ve Kemerburgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun kurumsal tepki verilmediği açıklamalarına cevap veren Günay, "Başkanımız bütün ulusal medyaya yansıyan açıklamalarda bulundu. Türkiye kamuoyunu da meşgul etti. Bunu da görmemiz gerekir. Yapılmıyor gibi aktarmak doğru değil. Dün akşamki gelişme ile ilgili açıklama yaptık. Çalışanımıza, kadın çalışanımıza yapılanı şiddetle kınadık. TFF'yi ve 6222 kapsamında savcıları ile göreve davet ettik" şeklinde konuştu.

Florya'nın geri alınmasıyla ilgili konuşan Günay, "Emlak Konut ile 2016 yılında yapılan bir sözleşmemiz vardı. Gelir paylaşımına dayalı bir sözleşme. Riva 388, Florya yaklaşık 120 milyon TL arsa değeri biçilerek 508 milyon TL arsa üzerinden sözleşme yapıldı. Aynı yıl, kulübün ihtiyaçlarından dolayı yeni protokol yapılıyor. 508 milyon TL ödeme 5 takside bölünüyor. Kulübün ihtiyaçlarından dolayı faktoringe kırdırılıyor. 341 milyon TL para alınıyor, 167 milyon TL de faiz ödeniyor. Sonraki gelişmede, Riva'da işler o dönem itibariyle istenildiği gibi gitmiyor. Sözleşmede de Florya'dan çıkılması için taahhüt edildiği halde maalesef doğru öngörü yapılmadığı için Florya'da kalındı. Bunları gerekçe göstererek Emlak Konut, 27 Eylül 2019 tarihinde sözleşmeyi feshetti. Sözleşme feshedildiği günden yeni protokol imzalanması arasında geçen 68 gün içerisinde, başkanımızın liderliğinde her gün büyük çaba sarf ettik. Kolay bir şey değil. Türkiye spor kamuoyunun önünde tekrar Galatasaray'ın lehine olması için ciddi mesai harcadık. 4 Aralık'ta yeni sözleşme imzaladık. 120 milyon TL'yi biz ödüyoruz. Buna ek olarak toplam 37 milyon TL yük geldi. Riva aynı koşullarda devam etti" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN KEMERBURGAZ'A İHTİYACI VAR"

Kemerburgaz'daki arazi ile ilgili son gelişmeleri de aktaran Yusuf Günay, "İmar planı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylandı. Ruhsat başvurusu için her şey hazırlandı. Kemerburgaz Galatasaray'a tahsis edilmiş bir arazidir. Galatasaray'ın Kemerburgaz'a ihtiyacı da vardır. Galatasaray çok büyük bir kulüp, birçok branşı vardır. Stada da yakın. Oradan vazgeçmek söz konusu değildir. Orada madenci var. Madencinin maden ruhsatını iptaline karşı Enerji Bakanlığı'na açtığını dava var. Biz buna müdahil olmak istedik. Ocak ayında duruşma olacak. İkinci bir davada madencinin valiliğe açılmış bir dava daha var. Biz buna da müdahil olmak istedik. Mahkemeden karar çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Günay'ın sunumu sırasında eski Başkan Faruk Süren ve diğer divan üyeleri arasında sözlü gerginlik yaşandı.

GALATASARAY'IN BORCU 1.5 MİLYAR TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğu bildirildi.

Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile ilgili sunum yaptı.

Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğunu kaydetti. Kançal, döviz cinsinden borcun 253,7 milyon avro olduğunu belirtti.

Divan kurulunun ekim ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

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