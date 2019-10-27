Abdullah Avcı: "Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değildir" -2

27.10.2019 22:20

- Abdullah Avcı: "Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değildir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"İvme kazanmamız gerekiyordu ve bu galibiyet çok iyi oldu"

İSTANBUL - Galatasaray karşısında taraftarı önünde 1-0 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından konuştu. Eldeki sakatlıklara karşı sahadaki 11'le ilgili olarak, "Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değildir" diyen Avcı, ivme kazanmaları gerektiğini ve bu galibiyetin de kendileri için çok iyi olduğunu ifade etti.

Sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "Sezon başından itibaren hem mental hem fiziksel anlamda dalgalı bir süreç yaşıyoruz. Biz perşembe günü oynadık Avrupa maçını, rakibimiz salı günü oynadı. Diğer Avrupa Kupası oynayanlar da yarın oynayacak. Bu sancılı süreçte kadroyu bile sabah belirleyebildik. Oyun planını belirlemiştik. Çok kaliteli oyuncu grubuna sahip bir takımla oynadık. Bugün itibariyle ikinci bölgede daha sıkı bekleyen, alanlarda yapacağı baskıları iyi bilen ve bununla beraber set oyununda, atak sonuçlandırmada oyun başı iyiydik ama sonrasında rakip devreye girdi. İlk kez 11'de başlayan oyuncular vardı. İkinci yarıda yine oyun başında iyi, sonra golü bulan ve hem savunmayı doğru yapan hem de geçiş atağı yapan bir takım vardı. Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarıdır. Bu takıma böyle destek verdikleri sürece daha da iyi olacaktır. 3 gün önce oynamış bir takım, rakibinden 6-7 kilometre fazla koştu. Beşiktaş formasını kimin giydiği pek önemli değil. Bugün sonuna kadar kazanma isteğini gösterdiler. Hepsine yaptıkları mücadeleden dolayı, hem Beşiktaş taraftarına hem de benim büyük bir takımda ilk derbimde bunu yaşattıkları için teşekkür ederim.

"Oyuncu profillerine göre sistem belirliyorum"

Alınan galibiyetin bütünlüğü, beraberliği, el ele tutmayı peşinden getireceğini söyleyen Abdullah Avcı, "Takımlarda ne kadar yetenekli oyuncu olursa olsun, grup arkadaşlığı olmadığı sürece parçalanmalar olur. Transferlerimiz geç oldu, sakatlıklarımız hala devam ediyor kırmızı kartlar oldu. Ben şu anda takımın üzerinde çalışıp, oyuncu profilleri üzerinde bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Geçen hafta yönetim değişikliği oldu. Belki böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Bir ivme kazanmamız lazımdı, bu derbi galibiyeti çok iyi oldu. Sakatlıkların dönmesiyle yolumuza inşallah sağlıklı şekilde devam ederiz. Bu çok önemli bir galibiyet. Beşiktaş taraftarı bizim için çok önemli. Oyuncu kalitesinin daha da arttığı, oyunların daha iyi olduğu bir Beşiktaş, umarım 3 aylık sakatlıkların en aza olacağı bir dönemle daha da iyi olacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"Karşılandığım gibi karşıladım"

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in başında Galatasaray'a karşı çıktığı maçta yaşananlar hatırlatılan Avcı, Fatih Terim'le maç öncesinde el sıkışmamasıyla ilgili olarak, "Bugün Galatasaray'la Beşiktaş oynadı. Ben geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene de o şekilde karşıladığımı düşünüyorum" dedi.

Böyle maçları kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Böyle maçları kazanmak çok önemli ama bunun devamını getirmek gerekiyor. Sistemler artık esneklik kazanıyor. Ligde aşağıda kalan takımlara da Beşiktaş, topu vermiyor. Ruiz önemli, Elneny önemli. Kalite artıkça rekabet de artacak" diye konuştu.

Umut Nayir'in hücumda birçok pozisyonda kaybolduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Bu duruma güçsüzlük demeyelim. Umut inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Kaybolduğu pozisyonlar Umut'un değil Burak'ın pozisyonlarıydı. Umut'un pozisyonları, gol attığı pozisyondu. Bu akşam çok iyi niyetliydi" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Bazı sakatlıklara aklım ermiyor"

Oyun sisteminin artık eldeki oyunculara göre değişkenlik göstereceğini de söyleyen Avcı, "Artık saha parselasyonlarında değişkenlikler, eldeki oyunculara göre değişecek. Bazen rakibi baskıyla hataya zorlayabiliyorsun. Tabii senin de üretmen gerekiyor. Rekabet ortamı olduğu zaman daha da üretken olacağız. Oyun içinde gole ihtiyacımız olacak, bu gol farklı bir görüntü çıkarıyor. Enzo Roco ilk kez 11'deydi" dedi.

Ligin başından bu yana 24 farklı oyuncuya ilk 11'de yer vermesiyle ilgili de konuşan Avcı, "24 oyuncu çok sağlıklı bir rakam değil. Fiziksel değerlendirmeleri her zaman yapacağız" dedi. Son olarak sakatlıklara değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Douglas geçen hafta röveşata yaptı. Röveşata yapanda ilk kez bileği burkulan oyuncu gördüm. Kolun kırılabilir ama böyle bir sakatlıkla ilk kez karşılaştım. Burak'ın hazır olmadan 2 milli maç oynaması ve sonrasında yorgunluk. Gökhan'ın elinin, Burak'ın elinin çatlaması. Bazen zemin deriz, diş çürüğü deriz ama bir şeye bağlayamayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA