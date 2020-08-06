Abdulkadir Bitigen 18 maç yönetti Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 18 maç yönetti.

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 18 maç yönetti.

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 futbol sezonunda Süper Lig'de 17 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de 17 maç ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 9 maçta VAR Hakemi olarak görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen'in Süper Lig'de yönettiği 17 maçın 9'unu ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımı kazandı. 6 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 8 kez kırmızı kart, 96 kez ise sarı kart gösterdi.

Bitigen'in 2019-2020 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları şöyle:

Denizlispor-Galatasaray 2-0

Çaykur Rizespor-Göztepe 0-0

Fenerbahçe-Ankaragücü 2-1

Antalyaspor-G.Birliği 0-6

Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0

Trabzonspor-Alanyaspor 1-0

Göztepe-Fenerbahçe 2-2

Kasımpaşa-Gaziantep 3-4

Galatasaray-Antalyaspor 5-0

Sivasspor-Ç.Rizespor 1-1

M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0

Trabzonspor-Ç.Rizespor 5-2

Galatasaray-Beşiktaş 0-0

Sivasspor-Denizlispor 1-0

Trabzonspor-Ankaragücü 1-1

Y.Malatyaspor-G.Birliği 0-0

M.Başakşehir-Denizlispor 2-0

Trabzonspor-Erzurumspor 5-0 (Kupa) - KAYSERİ

Kaynak: İHA