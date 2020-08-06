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Abdulkadir Bitigen 18 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 18 maç yönetti.

Abdulkadir Bitigen 18 maç yönetti
06.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:22

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 18 maç yönetti.

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 futbol sezonunda Süper Lig'de 17 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de 17 maç ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 9 maçta VAR Hakemi olarak görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen'in Süper Lig'de yönettiği 17 maçın 9'unu ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımı kazandı. 6 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 8 kez kırmızı kart, 96 kez ise sarı kart gösterdi.

Bitigen'in 2019-2020 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları şöyle:

Denizlispor-Galatasaray 2-0

Çaykur Rizespor-Göztepe 0-0

Fenerbahçe-Ankaragücü 2-1

Antalyaspor-G.Birliği 0-6

Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0

Trabzonspor-Alanyaspor 1-0

Göztepe-Fenerbahçe 2-2

Kasımpaşa-Gaziantep 3-4

Galatasaray-Antalyaspor 5-0

Sivasspor-Ç.Rizespor 1-1

M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0

Trabzonspor-Ç.Rizespor 5-2

Galatasaray-Beşiktaş 0-0

Sivasspor-Denizlispor 1-0

Trabzonspor-Ankaragücü 1-1

Y.Malatyaspor-G.Birliği 0-0

M.Başakşehir-Denizlispor 2-0

Trabzonspor-Erzurumspor 5-0 (Kupa) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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