ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararını yakından takip ettiğini belirtti
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ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararını yakından takip ettiğini belirtti

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararını yakından takip ettiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararına ilişkin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararına ilişkin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilen ilişkileri ve son durumu değerlendirdi.

Price, Rus tarafının sınırdaki askerlerini geri çekmesine ilişkin haberleri ve sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Ukraynalı mevkidaşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti.

Sözcü, "Biz Rus yetkililerle kurduğumuz tüm temaslarda kendilerinin bölgede tansiyonu artıracak adımlardan sakınması ve Ukrayna etrafındaki agresif eylemlerine derhal son vermeleri çağrısında bulunmuştuk, buna işgal altındaki Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki askeri yığınaklar da dahil. Bu sureci yakından izliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

İsrail'e destek

ABD Dışişleri Sözcüsü, Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyine düşmesi konusunda, "İsrail'i tehdit eden bu tür saldırıları kınıyoruz ve İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Price, söz konusu füze saldırısının İran ile bir ilgisinin olup olmadığını teyit edecek bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyinde Negev (Necef Çölü) bölgesine düştüğünü, bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Türkiye açıklaması

Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, ilgili açıklamanın Beyaz Saray'dan yapılacağını ve kendisinin şu an söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Price, böyle bir durumun Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkilemesi hakkında ise "Türkiye, bizim için uzun süredir değerli bir müttefik, bir NATO müttefiki. Türkiye ile ortak çıkarlarımız olduğu gibi anlaşmazlıklarımızın olduğu yerlerde de diyaloğa gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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