ABD ve Japonya'dan 'Nükleersizleşme' İçin İşbirliği

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve kendisinin Kore Yarımadası'nın nükleerden tam olarak arındırılması için işbirliği yapmayı kabul ettiklerini söyledi.

Salı günü Tokyo'da Başbakanlık ofisinde görüşen Abe ve Pence, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore hakkındaki kararlarının Kore Yarımadası'nın nükleerden tam olarak arınmasını sağlamak için tam olarak uygulanması gerektiğini kabul ettiklerini söyleyen Abe, sorunların doğru ele alınması durumunda Kuzey Kore'nin bol kaynakları ve iş gücü potansiyeli ile parlak bir geleceğe kavuşabileceğini ifade etti. Abe, Japonya ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları hakkında çalışmaya devam etmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise, Kuzey Kore'ye yönelik baskıların devam edeceğini ifade etti. "Kuzey Kore'nin nükleersizleşme süreci nihai ve doğrulanmış şekilde sona erene dek yaptırımlar yürürlükte kalacak" diyen Pence, "ABD, Japonya ve dünya daha azını kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Japonya ve ABD arasındaki ticarete de değinen Pence, "Serbest, adil ve karşılıklı ticaret için en iyi fırsat ikili bir ticaret anlaşmasıyla sağlanacaktır" dedi. Pence, Abe ve ABD Başkanı Trump'ın, Eylül ayında ikili bir ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakerelere başlayacağını hatırlatarak kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. - TOKYO