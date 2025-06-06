İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti. Peki, ABD Türkiye maçı ne maçı, hazırlık maçı mı?

ABD TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı maçı, TV8 kanalından canlı maç izlenebilecek.

MİLLİ TAKIMIN TEK GALİBİYETİ RESMİ MAÇTA

Türkiye ile ABD arasında oynanan tek resmi maçı ay-yıldızlı ekip kazandı.

2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.

İLK MAÇ 1991'DE

A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.

Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ABD'DEKİ İKİ MAÇI DA EV SAHİBİ KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.

Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.