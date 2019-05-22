Abd: Suriye'nin Kimyasal Silah Kullandığına Dair İşaretler Görüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair işaretler gördüklerini, bunun kanıtlanması takdirinde 'hızlı ve uygun bir şekilde' yanıt verileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yazılı açıklamasında, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 19 Mayıs Pazar günü Suriye'nin kuzeybatısında iddia edildiği gibi klorin gazıyla bir saldırı düzenlediğine" dair işaretler bulduklarını belirtti.

Ortagus, bu durumun "Esad'ın İdlib'de birkaç milyon insanı koruyan ateşkesin delinmesi yönünde güttüğü vahşi kampanyanın" bir parçası olduğunu ekledi.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine bir saldırının gerçekleşmesinin ise bölgedeki istikrarı etkileyebilecek pervasızca bir davranış olacağını aktardı.

Pentagon komutanlarından Sean Robertson da yaptığı yazılı açıklamada Esad'ın kimyasal silahları bir daha kullanması takdirinde sert bir şekilde yant vereceklerini söyledi.

Suriye hükümeti ise Mart ayında Hama bölgesinde isyancıların bir köye zehirli gaz kullanmasının ardından 21 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini öne sürüyor

ABD'nin suçlamalarıyla ilgili olarak henüz Suriye hükümeti cephesinden bir yanıt gelmedi.



Çatışmalar yoğunlaştı

Trump yönetimi, Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığını öne sürerek Nisan 2017 ve Nisan 2018'de saldırı düzenlemişti.

Geçtiğimiz Eylül ayında ise Trump yönetiminden kıdemli bir isim, Esad'ın İdlib'de kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib bölgesinde çatışmaların son bir ay içinde yoğunlaştığını belirten bir rapor açıkladı.

İdlib, Rusya ve Türkiye'nin Eylül ayında üzerinde uzlaşmaya vardığı bir anlaşma tarafından silahlardan arındırılmış bölge ilan edilmiş olsa da, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu muhaliflerin elindeki bu son bölgeyi almak için yakın zamanda taarruz başlattı.

Bu hafta içinde de Suriye hükümeti ve bölgedeki cihatçılar arasındaki çatışmaların şiddetlendiğine dair haberler geldi.

Beşar Esad rejimi ile silahlı muhalif örgütler arasındaki çatışmalar, Suriye'de son bir yılda görülen en şiddetli çatışmalar olarak nitelendiriliyor.



İdlib'i kim kontrol ediyor?

İdlib eyaleti, çoğunlukla radikal örgüt Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından kontrol ediliyor. Bu örgüt, üç yıl öncesine kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi olarak biliniyordu.

Diğer örgütlerle arasında yaşanan çatışmalar sonucunda, HTŞ bu yıl bölgedeki gücünü artırdı.

Diğer örgütlerin bazıları Türkiye'nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altında hala varlığını sürdürüyor.

Çoğu Hurras el Din (Dinin Muhafızları) adlı örgütün üyesi olan yabancı cihatçılar da bölgede önemli bir varlık gösteriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rusya ile vardığı anlaşma çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası bulunduruyor.

Rusya ve Türkiye cihatçıların çekilmesini gerektiren silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda Eylül ayında anlaşmıştı.

Türk ve Rus ordusuna bağlı birliklerin, silahtan arındırılmış bölgede devriye gezmeleri de üzerinde anlaşmaya varılan bir diğer nokta olmuştu.

Şam yönetimi, İdlib'deki örgütleri kendi bölgesine saldırılar düzenlemekle, silahlı muhalif örgütler ise Suriye hükümetini ve Rusya'yı kontrolleri altındaki bölgeyi "işgal etmeye çalışmakla" suçluyor.