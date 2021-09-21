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ABD, Rus kripto para borsasına yaptırım uyguladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ABD, Rus kripto para borsasına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Rusya merkezli kripto para borsası SUEX OTC'ye yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Rusya merkezli kripto para borsası SUEX OTC'ye yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin fidye yazılımı aktörleri için finansal işlemleri kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle Rusya merkezli kripto para borsası SUEX OTC'ye yaptırımlar uyguladığını kaydetti. Bu eylemin, ABD'nin bir sanal para birimi borsasına karşı ilk yaptırımı olduğunu aktaran Bakanlık, "ABD'nin bugünkü eyleminde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) fidye yazılımı aktörleri için finansal işlemleri kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle sanal bir para birimi olan SUEX OTC, Öz Düzenleyici Kuruluş (SRO) ataması yer alıyor. Bu eylem, sanal para birimi borsasına karşı ilk yaptırım tanımıdır ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yardımıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca SUEX OTC'nin en az 8 fidye yazılımı türüyle ilgili yasa dışı işlemler gerçekleştirdiğini ve tüm işlemlerin yüzde 40'ından fazlasının fidye yazılımı aktörleriyle ilişkili olduğunu belirten Hazine Bakanlığı, "SUEX, en az 8 fidye yazılımı türünden yasa dışı gelirleri içeren işlemleri kolaylaştırdı. Bilinen SUEX işlemlerinin analizi, SUEX'in bilinen işlem geçmişinin yüzde 40'ından fazlasının yasadışı aktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. SUEX, cezai fidye yazılımı aktörlerinin oluşturduğu tehdide maddi destek sağlamak için değiştirildiği şekliyle 13694 sayılı Yürütme Kararı uyarınca belirlenmiştir" dedi. - WASHINGTON

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