ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi
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ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi

Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti. Golsteyn Afganistan’da bomba imal eden bir kişiyi hukuksuz bir şekilde öldürmekle yargılanıyordu

10.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:36
ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi

Amerikan ordusu, ABD Başkanı affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti.


Washington Post'un haberine göre, ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Orgeneral Francis M. Beaudette emekli Mathew L. Golsteyn'in rütbe iade talebini kabul etmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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