ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi
Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti. Golsteyn Afganistan’da bomba imal eden bir kişiyi hukuksuz bir şekilde öldürmekle yargılanıyordu
10.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:36
Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti.
Washington Post'un haberine göre, ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Orgeneral Francis M. Beaudette emekli Mathew L. Golsteyn'in rütbe iade talebini kabul etmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com