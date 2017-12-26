ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ'lının davasına devam edildi

DEAŞ'ın üst yüzey yöneticisi olduğu ileri sürülen Avusturyalı Prakash, örgüte katıldığı için pişman olduğunu söyledi



KİLİS - ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'nın yargılanmasına Kilis'te devam edildi. Avusturyalı Prakash, DEAŞ'a katıldığı için pişman olduğunu söyledi.

24 Ekim'de Kilis'in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından fark edilip yakalanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi ile katıldı.

Prakash, Avustralya'da DEAŞ ile ilgisinin ve alakasının olmadığını söyledi

Prakash, Avukatı Mehmet Alper Ünver, müvekkilinin bir yıldır tutuklu olduğunu, tüm delillerin toplandığını, adlı kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkemeye Avustralya interpol'ünden belgilerin incelenmesinde Neil Chistopher Prakash'ın pasaport bilgilerinin doğru olduğu bildiren yazı gönderidi.

İddia makamı Neil Chistopher Prakash'nın Avustralya' iade edilip edilmemesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mütalaa verilmesi için mahkeme heyetinden süre istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Diğer yandan Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinden bir heyet ile Avustralyalı gazeteciler de duruşmayı takip etti.

Neil Chistopher Prakash, ülkesine iade edilmek istemiyor

Neil Chistopher Prakash, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, DEAŞ'a katıldığında yeni Müslüman olduğunu ifade ederek, "DEAŞ ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. DEAŞ'a katıldıktan sonra söylenenlerin doğru olmadığını gördüm. DEAŞ'ın gerçek yüzünü görünce ayrılmak istedim, katıldığım için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyetinin Avustralya temsilcisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine Prakash, "Ben Avustralya temsilcisi değilim, propaganda videosu çekmemi istediler. Ben de çekmek zorunda kaldım. Örgüte katıldığım için pişmanım" dedi.

Prakash: "Budist bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim"

Avustralya uyruklu Prakash, yakalandığında verdiği ifadesinde, Kamboçya'da Budist bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini, DEAŞ ile ilgili seyrettiği bir videodan sonra Müslümanlığı seçtiğini ifade ederek, "Daha sonra Malezya üzerinden Türkiye'ye geldim. Sınıra geçerek DEAŞ terör örgütü saflarına katıldım. Rakka'da DEAŞ kampında 15 günlük eğitim gördükten sonra Kobani'de PKK/PYD ile iki hafta savaştık. Bu esnada PYD/PKK'nın attığı bomba sonucu kolum ve vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandı. Membiç'de tedavi oldum. DEAŞ komutanlarına savaşmak istemediğimi başka bir yere gönderilmek istediğimi ifade ettim. Rakka bölgesine gittim. Bana savaşmamı söylediler. Ben de savaşmamak için kaçtım. 6 ay kaçak gezdikten sonra Türkiye'ye geçerken yakalandım" şeklinde konuştu.

Prakash ifadesinde, "Bir hata yaptığımın farkına varınca örgütten kaçtım. Türkiye'ye girmek isterken yakalandım. Örgüte katıldığım için çok pişmanım. Avustralya iade edilmek istemiyorum. Müslüman bir ülkeye iade edilmek istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.