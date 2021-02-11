ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

11.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:32
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 600 bin varil (yüzde 1,4) azalışla yaklaşık 469 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 340 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 637 milyon 900 bin varil seviyesine düştü.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,7) artışla 256 milyon 400 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 650 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 857 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 866 bin varil azalarak 2 milyon 617 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 30 Ocak – 5 Şubat haftasında 99 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 507 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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