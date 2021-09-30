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ABD'nin ham petrol stokları arttı

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 600 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 418 milyon 500 bin varil olduğunu açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 618 milyon 700 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 200 bin varil (yüzde 0,1) artışla 221 milyon 800 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 87 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 552 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 211 bin varil artarak 3 milyon 20 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 18-24 Eylül haftasında 509 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 538 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Eylül 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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