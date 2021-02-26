ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi
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ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi

26.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:48
ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin bugün Kongreye Kaşıkçı suikastına ilişkin istihbarat raporunu sunduğunu hatırlattı. Raporda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

Bakan Blinken, "Kaşıkçı Yasağı" olarak adlandırdıkları bir programla yabancı ülkelerin adına ve ülkelerinin dışında muhalifleri tehdit edenlere ABD vizesinin verilmesini kısıtlayacaklarını söyledi.

76 KİŞİYE VİZE KISITLAMASI GETİRİLDİ

Kısıtlamanın, gazeteci, aktivist veya muhalif olarak bilinen kişileri ülke dışında tehdit, taciz, izleme ve baskı dahil her türlü faaliyete yönelik olacağına dikkati çeken Blinken, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı Yasağı kapsamında, Kaşıkçı'nın ölümü dahil, yurt dışında muhalifleri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, "Yabancı herhangi bir ülke adına muhalif olarak değerlendirilen kişileri tehdit edenlerin, ülkemize gelmesine izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ARABİSTAN ÜLKE DIŞINDAKİ MUHALİFLERİ TEHDİT ETMEYİ BIRAKMALI"

Yabancı ülke adına faaliyette bulunanların rapor edilmesi için bakanlığa talimat verdiğini kaydeden Blinken, Suudi Arabistan'a da ülke dışındaki muhalifleri tehdit etmeyi bırakması gerektiğini ilettiklerini ve bu faaliyetlerin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti. Bakan Blinken, söz konusu 76 kişinin isimlerini ise paylaşmadı.

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. ABD İstihbaratının bugün sunduğu raporda öldürme emrinin Suudi Arabistan Velaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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