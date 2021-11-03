ABD'linin başına çuval geçirme girişimi: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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ABD'linin başına çuval geçirme girişimi: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'linin başına çuval geçirme girişimi: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

FATİH Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide sivil görevli bir kişinin başına çuval geçirdiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi adliyeye sevk edildi.

FATİH Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide sivil görevli bir kişinin başına çuval geçirdiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Sarayburnu'na demirleyen ABD gemisinde çalışan sivil görevlinin şehir gezisi sırasında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerince başına çuval geçirilmeye çalışılmasına yönelik haberler le ilgili olarak çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda tespit edilen 17 şüpheli dün gözaltına alındı. 17 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.


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