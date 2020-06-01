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ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı

Yerli oyun şirketi Peak, 1,8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga'ya satıldı. Sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

01.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:59

Amerikalı mobil oyun geliştirici şirketi Zynga, tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirerek Türk oyun geliştirici şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldı. Bu satışla, Peak teknoloji dünyasında 1 milyar doları geçen bir start-up için kullanılan "unicorn" (mitolojik tek boynuzlu at) tabirini alan ilk Türk şirketi oldu.

TÜRK ŞİRKETİ OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK

Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, sadece hisselerini Zynga'ya devredecek.Peak, mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye'nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç ekiplerinden biri ve 10 yıldır İstanbul'da çalışıyor. İmzalanan anlaşmadan sonra da şirket çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyon dolara satın aldı

"ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız" dedi.

Ömer İnönü sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak'i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor."

ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyon dolara satın aldı

"PEAK VE ZYNGA BİRLİKTE DAHA HIZLI BÜYÜYECEK"

Zynga CEO'su Frank Gibeau ise, "Peak'e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast'ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek" açıklamasında bulundu.

"BU DAHA YOLUN BAŞI"

Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin ise "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz. Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar" ifadelerini kullandıç

ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı

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