ABD'li Washington Times yazdı: Türk SİHA'ları savaşların geleceğini değiştirmede öncü oldu

Amerikan basınında yer alan bir analizde, Azerbaycan'ın tarihi Karabağ zaferine damga vuran Türk SİHA'larının savaşların geleceği üzerinde büyük bir etki oluşturduğu aktarıldı. Türk SİHA'larının ABD'li rakipleriyle de karşılaştırıldığı haberde Karabağ savaşı sonrası İngiltere'de Bayraktar TB2'ye olan ilginin de arttığı belirtildi.

Amerikan The Washington Times sitesinden çıkan bir analizde, Türk SİHA'larının savaşlarda gösterdiği başarılar ele alındı ve ABD'li rakipleriyle kıyaslandı.

Bayraktar TB2'lerin İngiltere gibi büyük batılı ülkelerin de dikkatini çektiği belirtilen analizde, uzmanların, Azerbaycan'ın Ermenistan ile Dağlık Karabağ'daki savaşında SİHA'ları başarılı bir şekilde kullanmasının dünyadaki askeri liderlerin dikkatini çektiğini ve daha küçük, daha ucuz ve kullanımı daha kolay bu araçlara doğru bir geçişin hızlandığını söyledi.

ABD'Lİ ÜST SEGMENT RAKİPLERİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Haberde Türk SİHA'ları ABD'li üst segment rakipleri Global Hawk ve Reaper ile karşılaştırılırken, analistler, "Bu büyük İHA'lar hala savaşta oynayabilecekleri bir rol olduğunu söylüyor. Ancak sadece birkaç milyon dolara mal olan Türk TB2'leri gibi daha küçük, daha ucuz alternatifler giderek daha çekici ve daha etkili hale geliyor" dedi.

Danışmanlık firması Frost & Sullivan'ın savunma ve güvenlik başkan yardımcısı Michael Blades ise, küresel ölçekte daha küçük ama daha ucuz drone'lara rağbetin arttığını söyledi.

KÜÇÜK İHA'LAR LİBYA, SURİYE VE YEMEN'DE KENDİLERİNİ KANITLADILAR

Haber7'de yer alan haberde, küçük ve orta ölçekli İHA'ların Libya, Yemen, Suriye ve dünyanın dört bir yanındaki diğer savaşlarda son derece etkili olduğu kaydedildi. Uzmanlar, drone'ların hızlı çoğalmasının savaşta bir dönüm noktası olabileceğini ve bazı silah sistemlerinin İHA saldırılarına karşı ne kadar savunmasız olduğu göz önüne alındığında, bu drone'ların yürütülen kara savaşlarında toptan değişikliğe yol açabileceğini aktardı.

"TÜRK SİHA'LARI ÖNCÜ OLDU"

Türk SİHA'larının İngiltere'deki etkisini yazan site, "Britanya'nın The Guardian gazetesi geçen ayın sonlarında, İngiliz askeri yetkililerin ülkenin beş yıllık savunma planının bir parçası olarak daha ucuz İHA satın almayı düşündüğünü bildirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin TB2'leri ve benzeri sistemlerinin artık insansız teknolojide "öncü" olduğunu kamuoyuna açıkladı" hatırlatmasında bulundu.

"TÜRK SİHA'LARI KADAR ÇEVİK DEĞİLLER"

Haberde analistler, daha büyük İHA'ların savaş alanında o kadar çevik olamayacağını ve belirli görevler için uygun olmadıklarını söyleyerek, "Oysa TB2 gibi araçlar, bir dizi görev için daha hızlı ve daha kolay bir şekilde donatılabilir" ifadelerini kullandı.

"TB2'LER DÜŞMANLARINI YOK ETMEDE İYİ BİR PERPORMANS SERGİLEDİ"

Analizde görüşlerine yer verilen Shaan Shaikh ve Wes Rumbaugh, TB2'lerin Dağlık Karabağ'daki savaşta düşman hedeflerini yok etme konusunda iyi bir performans sergilediğini söyledi. İkili, Ermenistan'ın kullandığı silah sistemlerinin çok eski ve kullanışsız olduğunu, tam tersine Azerbaycan'ın iyi planlanmış, iyi finanse edilmiş bir İHA stratejisi olduğunu ve bunun Erivan'a ait ekipmanlara büyük zararlar verdiğini kaydetti ve şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan, Ermeni askerlere ve teçhizatına yönelik saldırıları gösteren birçok propaganda videolarını, TB2'lerin taşıdığı yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çekti ve internette yayınlandı."