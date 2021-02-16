ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi

Avustralya Açık'ta çeyrek finalde Dünya 2 numarası Simona Halep'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran ABD'li tenisçi Serena Williams, kıyafetiyle gündem oldu. Williams'ın, maçta giydiği tek bacaklı kedi tulumu sosyal medyada sporseverler tarafından eleştiri oklarına maruz kaldı.

Avustralya Açık'ta çeyrek finalde Halep ile karşılaşan ABD'li tenisçi Serena Williams, tek bacaklı kedi tulumuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

ABD'li ünlü raket tek bacaklı kedi tulumu için, 100 ve 200 metrede 1988 yılında dünya rekoru kıran 'Flo-Jo' olarak da bilinen atlet Florence Griffith Joyner'dan ilham aldığını açıkladı.

Sosyal medyada da yankı bulan Williams'ın tek bacaklı tulumu için fazlasıyla olumsuz yorum yapıldı. Spor severler ABD'li raketin bu tarzını abartılı bulurken, çok sıcak olan Avustralya ikliminde siyah ağırlıklı bu kıyafete anlam veremedi.

HALEP'İ YENEREK YARI FİNALE ÇIKTI

Serena Williams, milyonların büyük bir merakla takip ettiği Avustralya Açık'ta 'erken final' olarak nitelendirilen karşılaşmada dünya 2 numarası Simona Halep'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.