ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı
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ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

24.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:38
ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

ABD'li atlet Grant Holloway, erkekler 60 metre engellide dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

ABD'li atlet Grant Holloway, erkekler 60 metre engellide dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

23 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Holloway böylece, Galli Colin Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

ABD'li atlet, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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