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ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağırsıklet müsabakasında ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ile mağlup ederek şampiyonluk unvanını korudu.

24.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:05
ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti

 Dünya Boks Konseyi (WBC) ağırsıklet müsabakasında ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ile mağlup ederek şampiyonluk unvanını korudu.

ABD'nin Las Vegas şehrinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da yapılan mücadelede ABD'li boksör Wilder, Kübralı Ortiz'i 7'nci rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10'uncu kez korumayı başardı. 34 yaşındaki boksör bu galibiyetle eski efsane boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'in (9) rekorunu kırarken ABD'li efsane boksör 'nin rekorunu ise yakalamış oldu.

REKOR JOE LUIS'E AİTAğırsiklet boks tarihinde unvan koruma rekoruna 25 maçla ABD'li Joe Luis sahip. Luis'i 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko takip ediyor. 

Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan 34 yaşındaki Wilder'in ise, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Wilder, ağır siklet boks kemerini 10 kez korumayı başardı.


Kaynak: DHA
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