ABD, İran nükleer anlaşmasıyla örtüşmeyen yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor
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ABD, İran nükleer anlaşmasıyla örtüşmeyen yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD, İran nükleer anlaşmasıyla örtüşmeyen yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'la nükleer anlaşma koşullarıyla örtüşmeyen İran'a yönelik yaptırım maddelerini kaldırmaya hazırlandıklarını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'la nükleer anlaşma koşullarıyla örtüşmeyen İran'a yönelik yaptırım maddelerini kaldırmaya hazırlandıklarını söyledi.

Price, günlük basın brifinginde İran'la nükleer müzakereleri ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden görüşmeleri değerlendirdi.

Sözcü Price, ABD'nin İran'la görüşmeler konusunda acelesi olmadığını ve görüşmelerin zorlu geçmesine hazır olduğunu ifade ederek Viyana görüşmelerinin sonunda ABD'nin çıkarlarının korunacağı bir sonuca ulaşmayı arzu ettiklerini belirtti.

Price, bazı yaptırımları kaldırmaya hazırlandıklarını, "İran'la nükleer anlaşma koşullarına dönmek için gerekli adımları atmaya hazırlanıyoruz ki buna, nükleer anlaşmayla örtüşmeyen yaptırımların kaldırılması dahildir." sözleriyle teyit etti.

Şu aşamada hangi yaptırım başlıkları üzerinde çalıştıklarını açıklamayacağını söyleyen Price, bununla birlikte İran da anlaşma koşullarına dönmeden tek taraflı teşvikler vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşması ve ABD'nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin ilk turu önceki gün başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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