ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zekalı Otonom Drone Üretecek

ABD Hava Kuvvetleri yapay zeka ile güçlendirilmiş otonom drone'lar geliştirmeyi planlıyor.

Henüz hazırlık aşamasında olan 'Skyborg' drone programının, pilotlara uçuş görevleri sırasında yardım etmesi amaçlanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri yayınladığı basın bildirisinde, teknoloji endüstrisinden yapay zeka ile geliştirilmiş Skyborg adı verilen bir girdi arayışı içinde oldukları ifade edildi.

Programın hala planlama aşamasında olduğu belirtilirken; ABD Hava Kuvvetleri'nin bir pazar araştırması ve operasyon analizi konsepti arayışında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, otonom drone'ların ilk tiplerinin hazırlanarak 2023 yılında kullanılmaya başlanabileceği aktarıldı.

ABD Hava Kuvvetleri, otonom drone kullanarak diğer uçakların hava ya da arazi engeli durumlarında uçmalarına engel olacak bir sistem kurmayı amaçlıyor. Ayrıca Skyborg sistemi, drone'ların da bağımsız olarak kalkış ve iniş yapmasına müsaade edecek.

Açıklamaya göre, skyborg pilotluk veya mühendislik tecrübesi olmayan insanlar tarafından kullanılabilmesine olanak sağlıyor.

Skyborg, insan pilotların talimatlarına yanıt verebilecek veya eşlik edebilecek ya da pilot, Skyborg'u düşman uçakları ile dolu hava sahasına göndererek kendisi tehlikeden kaçabilecek. - Yağcı

Kaynak: DHA