ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik uygulanan yaptırımların asıl hedefinin Rusya olduğunu açıkladı. Ancak yaptırımlarda Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç yöneticisi hedef alınmıştı.

Açıklamasında "CAATSA yasasının 231. maddesi ve bugünkü eylemler Türkiye ya da ABD'nin başka bir müttefik veya partnerinin askeri potansiyelini veya savaşa hazır durumunu bozmaya yönelik değil. Aksine yaptırımlar Rusya'yı, çeşitli kötü niyetli eylemlerine yanıt olarak bir bedel ödemesini sağlamaya yönelik" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye 'ye S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle getirilen CAATSA yaptırımlarının asıl hedefinin Rusya olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail'in Demir'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıkları dondurulacak, bu isimlere vize kısıtlaması getirilecek. Ayrıca, yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyecek.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.

Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.

Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 12 MADDE VAR

CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.