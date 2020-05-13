ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e geldi
13.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:27

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi. Pompeo, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda İsrail yetkilileri tarafından karşılandı. Yeni tip korona virüs salgınının başlangıcından bu yana İsrail'e ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yakın zamanda hükumete katılması beklenen muhalif lider Benny Gantz ile görüşecek. Görüşmelerde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme planı, bölgesel güvenlik meseleleri, İsrail'in İran karşıtı planları ve İsrail'in korona virüs mücadelesi gibi konular ele alınacak.

Pompeo, "İsrail'in oluşturduğu tehlikeler kapsamında var olan işbirliğimiz İran'ın nükleer silahlara ulaşmasına engel olacak. İsrail'de olduğum için çok mutluyum, bu görüşmeleri yüze yüze gerçekleştirmek çok önemli" ifadesini kullandı. Pompeo'nun ziyaretinin birkaç saat süreceği belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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