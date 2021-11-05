ABD'de Türk SİHA'ları tedirginliği! Senatör, taleplerini sıralayıp yaptırım çağrısı yaptı
Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar şu ana kadar 13 ülkeye ihraç edilirken bu durum ABD'de bazı senatörleri rahatsız etti. ABD Savunma Bütçe Tasarısı görüşmelerinde yaptırım çağrısı yapan senatör Bob Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı." dedi.
Libya'dan Dağlık Karabağ'a, Suriye'nin kuzeyinden yurt içi operasyonlara kadar kendini sahada ispatlayan yerli üretim İha ve Siha'lar dünyanın dilinden düşmezken bir yandan da bazı ülkeleri tedirgin ediyor. 13 ülkeye ihraç edilen Türk SİHA ve İHA'larıyla ilgili mesnetsiz suçlamalarda bulunan Abd'li senatör Bob Menendez, Türkiye'ye yaptırım önerisinde bulundu.
ABD Savunma Bütçe Tasarısı görüşmelerinde söz alan Demokrat Parti senatörlerinden Bob Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı." diyerek yaptırım çağrısında bulundu.
Menendez, 2010 yılında diplomat Matt Bryza'nın ABD'nin Bakü Büyükelçisi olmasını engelleyen isimdi. Gerekçe ise Bryza'nın Türk asıllı Zeyno Baran'la evli olmasıydı. Eşi Türk olan birinin Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı daha aktif tavır sergileyeceğinden ürken Menendez, Türklere karşı ırkçı tavrının ilk işaretini o dönemde vermişti.
Türkiye'yle ilgili tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Menendez, geçtiğimiz aylarda da F-35'lerin Yunanistan'a verilmesini istemişti.