ABD'de Kuleyle İrtibatı Kesilen Uçağa Baskın

ABD'nin New York şehrindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kokpitin kule yetkilileri ile iletişimi kesilince, silahlı özel timler kalkışa hazırlanan uçağa kaçırılma endişesiyle operasyon düzenledi.

New York'ta bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, kalkışa hazırlanan JetBlue havayollarına ait bir uçağın radyo sistemi arızalanınca kokpitin kule yetkilileri ve hava trafik kontrolü ile haberleşmesi kesildi. Silahlı özel timler ise uçağın kaçırılması endişesiyle uçağa baskın düzenledi. Federal Havacılık İdaresi, uçağın John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için yönlendirme yapılırken radyo sisteminde sorun yaşadığını belirten bir bildiri yayınladı. Yetkililer, "Hava trafik kontrolörleri başlangıçta pilotlar kuleyle iletişim kurdu. İletişimin kesilmesi üzerine uçağın kaçırılmasından endişe edildiği gerekçesiyle özel timler, New York- Los Angeles seferine hazırlanan uçağa operasyon düzenledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI'ın olayı soruşturduğu aktarıldı. - NEW YORK