ABD'de ISM imalat endeksi nisanda beklentileri karşılayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ABD'de ISM imalat endeksi nisanda beklentileri karşılayamadı

ABD'de ISM imalat endeksi nisanda beklentileri karşılayamadı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya göre 4 puan azalışla 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya göre 4 puan azalışla 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 4 puan azalarak 60,7'ye geriledi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin 65 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, martta 64,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi nisanda aylık 5,6 puan azalarak 62,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puanlık düşüşle 64,3 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 4,5 puanlık azalışla 55,1 değerine düştü.

Bu dönemde imalat sanayinin alt sektörlerinde daralma gösteren sektör olmazken, 18 alt sektörün hepsi büyüme kaydetti.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi güncellendi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 60,6'dan 60,5'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, martta 59,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ABD'li imalatçıların nisanda 14 yılın en yüksek büyümesini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, artan toparlanma umutları ile yeni teşvik önlemleri karşısında talebin 11 yıldır görülmeyen bir hızda arttığı belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Çin'de büyük firar: Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçti
Çin'de büyük firar: Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçti
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de ISM imalat endeksi nisanda beklentileri karşılayamadı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:01:45. #1.16#

title