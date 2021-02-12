ABD, Çin'in BBC'nin yayınlarını yasaklamasını kınadı
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ABD, Çin'in BBC'nin yayınlarını yasaklamasını kınadı

12.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:23
ABD, Çin'in BBC'nin yayınlarını yasaklamasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çin'in İngiliz kamu kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çin'in İngiliz kamu kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Price, yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin BBC World News'ü yasaklamasını kesinlikle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları bulunan ülkelerden olduğuna işaret eden Price, Pekin'e internet ve medyaya erişimin tam sağlanması için çağrıda bulundu.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Uygur Türklerinin "yeniden eğitim kampları" adı verilen ve zorla tutuldukları kamplarda işkence gördüklerine, kadınlara tecavüz edildiğine dair haberlere yer veren BBC'nin yayınlarının "gazeteciliğin doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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