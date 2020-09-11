- ABD Başkanı Trump, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurdu - ABD Başkanı Trump, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurdu ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

- ABD Başkanı Trump, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurdu

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada, BAE'nin ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, "Bugün başka bir TARİHİ atılım! İki BÜYÜK dostumuz İsrail ve Bahreyn Krallığı barış anlaşması üzerinde anlaştı. 30 gün içinde İsrail ile barış yapacak ikinci Arap ülkesi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ise, "İsrail vatandaşları, bu gece başka bir Arap ülkesi olan Bahreyn ile barış anlaşmasına vardığımızı size bildirmekten heyecan duyuyorum.

Arap devletleri ile yaptığımız ikinci barış anlaşmasının ardından üçüncü barış anlaşması 26 yılımızı aldı. Üçüncü Arap devletinin ardından dördüncü Arap devleti ile barış anlaşmasına varmamız ise 26 yıl değil sadece 29 günümüzü aldı. Daha fazlası olacak" dedi.

Trump'a anlaşmalar konusunda teşekkür eden Başbakan Netanyahu, "Tüm bu anlaşmalar yıllardır perde arkasında yapılan sıkı çalışmalar ve dostumuz ABD Başkanı Trump'ın önemli yardımları sayesinde gerçekleşti. Bu önemli yardımlar için kendisine ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir dönem, barış karşılığında barış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA