ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Fındık Ezmesi" ve "Marmelat" isimli iki hindiyi affetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Fındık Ezmesi" ve "Marmelat" isimli iki hindiyi affetti.

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende Biden, Indiana eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk hindileri bağışladı.

Hindiler Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi Hayvan Bilimi Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi.

Biden, törende yaptığı konuşmasında, hindilerin Washington'a gelmeden önce kalabalığa alıştırıldığına değinerek, "Hindiler çocuklarla da tanıştırılmış. Ben hindilerin aşı olup olmadığından şüpheliyim." diyerek nükte yaptı.

Hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, aşıları geliştiren bilim insanlarına teşekkür etti.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

Biden, Rittenhouse davasında jüri kararının yanında olduğunu açıkladı

Biden, Rittenhouse davasında jüri kararının yanında olduğunu açıkladı

 Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

 Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title