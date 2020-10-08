ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı
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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

08.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:23
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler ona en yakın isimlerden biri olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çevrildi. ABD medyası, Pence'te yapılan en son koronavirüs testinin de negatif çıktığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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