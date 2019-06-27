Abbas: "Siyasi çözüm ekonomik çözümden önce geldiği için Manama'yı boykot ettik" - RAMALLAH

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, siyasi çözüm öncelikli olduğu için Bahreyn Çalıştayı'nı boykot ettiklerini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile Ramallah'taki başkanlık ofisinde bir araya geldi.

Abbas, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Orta Doğu barışına çözüm iddiasıyla sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğuna ilişkin görüşünü yineledi.

Şili Devlet Başkanı Pinera da ülkesinin egemen, güvenli tanınmış sınırlar içinde ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade ederek, "İsrail ve Filistin halklarının da istediği bu. Tek yöntem, iki devletli çözüm çerçevesinde kapsayıcı ve adil bir barışın sağlanması." dedi.

Kaynak: AA