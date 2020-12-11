AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı bekleyen Yunanistan, eli boş döndü. AB üyesi ülkeler Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına karşı çıkarken, bu karar sonrası Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetine "Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz. Zirveden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı" eleştirisinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı çıkmadı. Karar, mart ayında yapılacak zirveye ertelendi.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.

"ZİRVEDEN ÇIKABİLECEK EN KÖTÜ SONUÇ ÇIKTI"

Yaptırım kararı çıkmaması Yunanistan'ı ise mutlu etmedi. Radikal Sol Koalisyon Partisi'nden (SYRİZA) yapılan açıklamada "Hükümet ulusal çıkarlarımızı koruyamadı. Zirveden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı" denildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN MART 2021 KARARI

Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra listeye ek yapılması kararının kapsamının genişletilmesini de içerecek şekilde nasıl yol alınacağına dair araçlar ve seçeneklerle ilgili rapor sunması istendi.

AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne yönelik müzakerelerin BM himayesinde yeniden hızla başlamasını desteklediği belirtilen bildiride, "aynısının Türkiye'den de beklendiği" ifade edildi.

Bildiride son olarak, "AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır." denildi.