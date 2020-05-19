- AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak"

- AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak" AB dönem başkanı Hırvatistan'ın Maliye Bakanı Zdravko Maric, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekteki ekonomik politika süreçlerine dahil olacağını söyledi.

- AB:
19.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:50

- AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak"

BRÜKSEL - AB dönem başkanı Hırvatistan'ın Maliye Bakanı Zdravko Maric, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekteki ekonomik politika süreçlerine dahil olacağını söyledi.

Avrupa Birliği dönem başkanı Hırvatistan başkanlığında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla video konferans yoluyla ekonomik ve mali diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric, söz konusu diyalog toplantılarıyla Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekteki ekonomi politika süreçlerine dahil olacağını ifade etti. Maric, toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında, "AB dönem başkanı olarak olarak bugün video konferans yoluyla AB üye ülkeleri ile Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ve mali diyalog toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıyı gelecek dönem başkanları olan Almanya ve Portekiz ile birlikte organize ediyoruz. Bu diyalog toplantıları Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin AB'nin gelecekteki ekonomik politikalarının koordinasyonu süreçlerine katılım amacına hizmet edecek" dedi.

AB üye devletleri, Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası temsilcileri ile Batı Balkanlar ve Türkiye Merkez Bankalarının temsilcilerini buluşturan yıllık ekonomik politika diyalog toplantısı sonrasında AB Konseyi tarafından sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride, "Diyalog, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi Avrupa dönemine gelecekteki AB ekonomik politikalarına katılım için hazırlamayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, "Covid-19 salgınının patlak vermesi AB üye devletleri, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi benzeri görülmemiş büyük halk sağlığı, ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Katılımcılar, bu istisnai durumlarda ekonomik politika diyaloğunun krize ortak ve koordine edilmiş bir yanıt verilmesinin sürdürülmesinin çok önemli olduğu konusunda anlaştı. Katılımcılar, Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için tıbbi ve finansal yardım sağlayarak ve bölgedeki sosyo-ekonomik etkisinin ele alınmasına katkıda bulunarak AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye arasında gösterdikleri güçlü dayanışmayı teyit ettiler" denildi.

Bildiride Covid-19 virüsünün yayılmasını sınırlamak için Batı Balkanlar ve Türkiye tarafından alınan önlemlerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. AB'nin aday ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasını destekleyeceği mesajı verilerek, "Genel olarak katılımcılar bu sürece olan bağlılıklarının altını çizmiş ve Batı Balkanları ve Türkiye'yi orta vadede makroekonomik, bütçe ve yapısal politikalarını daha da iyileştirerek güçlü bir toparlanmaya teşvik etmişlerdir. Diyalog, bu sonuçların uygulanması da dahil olmak üzere 2021'de devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: - AB: "Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ekonomik politika süreçlerine katılacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 22:50:55. #1.14#
title