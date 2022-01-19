AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'tan Ford Otosan'a ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu ve Ford Otosan yönetimi, Ford Otosan Gölcük fabrikasında bir araya geldi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasını ziyaret etti

Meyer-Landrut, Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara ve Basın Müşaviri Miray Akdağ, Ford Otosan Gölcük fabrikasında Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston ve Ford Otosan temsilcileri ile bir araya geldi.

Türk otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı olan AB ile Türkiye'nin Gümrük Birliği ilişkisinin güncel durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Ford Otosan'ın AB Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum için attığı adımlar, yeni nesil çevreci araçlar ve akıllı ulaşım sistemlerine yönelik yatırımları da konuşuldu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün AB Türkiye Delegasyonu'nun kendilerini ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sunduğu buluşmada Yenigün, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un sanayiye ve otomotiv sektörüne ilgisi ve desteğinden ötürü memnuniyet duyduğunu aktardı.

AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin de gündeme geldiği ziyarette, Ford Otosan'ın geçen yıl açıkladığı 20,5 milyar TL tutarındaki yatırım planı ile 2022 itibarıyla devreye alınacak yeni nesil araç üretimine yönelik gelişmeler ve Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette Ford Otosan'ın AB'nin araştırma ve yenilikçilik programlarına aktif şekilde katıldığı ve AB ülkelerindeki ortak kuruluşlar ile yürütülen iş birliği sayesinde Ford Otosan'ın Ufuk Avrupa AR-GE Programı'ndaki en başarılı Türk şirketi olduğunun altı çizildi.

Ford Otosan'ın sahip olduğu AR-GE gücü, yarattığı inovatif projeler ve geliştirdiği yeni nesil modeller sayesinde iklim krizine karşı AB'nin hedeflerini desteklediğinin altının çizildiği ziyarette, Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik perspektifi de bu çerçevede AB Türkiye Delegasyonu heyetiyle paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasını ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ve bu buluşmada üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Türk sanayisinin itici gücü ve Avrupa'daki değer zinciriyle yüksek oranda entegre olan otomotiv sektörü, umuyoruz ki akıllı teknoloji ve çözümlerle Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümünde de önemli bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

"Ford Otosan AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlu şekilde araç portföyünü dönüştürüyor"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de Ford Otosan'ın AB Yeşil Mutabakatı'yla birlikte ortaya konulan iklim hedeflerini benimsediğini ve gelecek vizyonunu bu doğrultuda şekillendirdiğini aktararak, dünyada bu alanda rekabet edebilecek az sayıdaki otomotiv üreticisinden biri konumunda bulunduklarını kaydetti.

Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına değinen Yenigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ford Otosan olarak iklim değişikliği ile mücadele kapsamında belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Yeşil Mutabakat'ın gerekliliklerini sağlamak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı hızlandırdık. Amacımız, Yeşil Mutabakat'ta ilk önemli dönüm noktası olan 2030 yılını hazır karşılamak. Ford Otosan olarak İklim Değişikliği Eylem Planı'mız kapsamında, düşük emisyonlu araçlar geliştirerek sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak için ve aynı zamanda 'çevreci ve verimli üretim' anlayışı ile 2030'da araç başı karbon salımlarımızı Yeşil Mutabakat ile uyumlu şekilde azaltmayı ve 2050'de karbon-nötr olmayı hedefliyoruz. Bunu, yeni nesil araç portföyümüz ve batarya dahil kurguladığımız esnek üretim ve entegre yaklaşımımız ile gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Yenigün, Ford Otosan olarak Türkiye'deki iş dünyasının aktif bir üyesi olduklarını belirterek, "Türkiye'den sivil toplum örgütlerinin Avrupa'da benzer sorunlarla baş eden paydaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurmaları için gelecekte de sivil toplum diyaloğu projelerine daha fazla kaynak ayrılmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma amacıyla gerçekleştiren Ford Otosan, insanlığın gelişim hızının olumsuz yönde etkilenmemesi için kaynakların verimli kullanımının şart olduğuna inanıyor ve sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında değerlendiriyor.