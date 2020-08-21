AB ile İngiltere arasındaki müzakerede ilerleme yok Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin Brüksel'de gerçekleştirilen son turunun ardından açıklamalarda bulundu.

AB ve İngiltere arasında yapılan 7 tur müzakerelerde ilerleme olmadığına dikkati çeken Barnier, "Müzakerelerde ileriye değil geriye gidiyoruz. Bu aşamada AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor. Neden değerli zamanı boşa harcıyoruz anlamıyorum." diye konuştu.

Müzakereleri tamamlamak için çok az zaman kaldığını anımsatan Barnier, yıl sonunda bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için müzakerelerin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması ve ardından anlaşmanın resmi onay sürecinin başlatılması gerektiğini hatırlattı.

Barnier, taraflar arasında ticaretin adil rekabet koşullarında gerçekleşmesi, balıkçılık anlaşması sağlanması ve uzlaşmazlık giderme mekanizması kurulması gibi temel konularda uzlaşı sağlayamadıklarını belirterek, "Müzakerelerin yavaş ilerleyişinden dolayı hayal kırıklığına uğradım ve bu durumdan kaygılıyım." ifadelerini kullandı.

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Taraflar, 2020 sonuna kadar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA