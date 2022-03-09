AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ve oligarklardan oluşan 160 kişinin yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ve oligarklardan oluşan 160 kişinin yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı yaptırımların sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı. Leyen, bu kapsamda Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ve oligarklardan oluşan 160 kişinin yaptırım listesine alındığını belirtti. Rusya'ya deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi ihracatının da yasaklanacağını aktaran Leyen, kripto varlıkların yaptırım listesine alınacağını, ayrıca Belarus bankacılık sektörüne de yaptırım uygulanacağını ifade etti.

AB tarafından Rusya'ya yönelik alınan son kararla birlikte yaptırım listesinde şu anda toplam 862 kişi ve 53 kuruluş yer alıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Avrupa Birliği, Belarus, Rusya, Rus, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title