AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, TRT Haber'e canlı yayın sırasında bacağından iki plastik mermiyle yaralandı
Anadolu Ajansının (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Anadolu Ajansının (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Boyraz, ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci