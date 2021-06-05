AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den hayatını kaybeden 2 Azerbaycanlı gazeteci için taziye mektubu
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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den hayatını kaybeden 2 Azerbaycanlı gazeteci için taziye mektubu

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den hayatını kaybeden 2 Azerbaycanlı gazeteci için taziye mektubu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 Azerbaycanlı gazeteci için Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Asya-Pasifik Haber...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 Azerbaycanlı gazeteci için Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Örgütü (OANA) Başkan Yardımcısı Aslan Aslanov ile AZ TV Yönetim Kurulu Başkanı Rövşen Memmedov'a taziye mektubu gönderdi.

Karagöz, taziye mektubunda, AZERTAC Muhabiri Meherrem İbrahimov ve AZ TV Kameramanı Sirac Abişov'un da aralarında olduğu 3 kişinin Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Karagöz, mektubunda, "İnsanlık adına korkunç eylemlerde bulunan Ermenistan'ın Karabağ işgalinin sona erdiği yerlerde hala masum insanların canını almasını şiddetle kınıyor ve Anadolu Ajansı olarak bu acılı günde sizin şahsınızda tüm Azerbaycan medyasının yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sizlere ve bütün yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abişov ile Susuzluk köyünden Arif Aliyev hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Son dakika haberi: Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den hayatını kaybeden 2 Azerbaycanlı gazeteci için taziye mektubu - Haberler
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