A Spor Spikeri, 2 Kadının Yer Aldığı Balkonu İşaret Ederek "Keşke Balkona Kursaydık Kameramızı" Dedi, Dalga Konusu Oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü Ankara'da 2-1 mağlup etti ve rövanş mücadelesi için avantaj sağladı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Atalay Babacan ve Martin Linnes kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı Ziya Şakar'dan geldi.

"KEŞKE BALKONA KURSAYDIK KAMERAMIZI"

Öte yandan maçın oynandığı stat elverişsiz koşullarıyla dikkat çekti. Maçı anlatan spiker Cüneyt Şen, ''Ofsayt kamerasını koyacak yer bulamadığımız için pozisyonun tekrarını gösteremiyoruz. Vinçle çözüm bulmaya çalışacağız. Keşke balkona kursaydık kameramızı, düşünemedik." dedi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Tecrübeli spiker, bu ifadeleri kullanırken balkonda iki kadın yer alınca sosyal medyada dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Cüneyt Şen'in sözlerini tiye alırken Şen'den cevap gecikmedi:

Balkon çekim açısı olarak daha uygun sözüm nerelere gitti! Güldük eğlendik bitti. Balkon muhabbetine nokta koyalım artık!